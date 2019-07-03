Oğuz Haksever'i yakan ikinci canlı yayın kazası! Durumu farkedince...

Uzun yıllar ekran önünde haber sunan deneyimli isim Oğuz Haksever ikinci kez canlı yayın kazası yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda Yassıada gafı ile çok konuşulan Oğuz Haksever bu kez de canlı yayında rejiye kızarken yakalandı.