Oğuz Haksever'i yakan ikinci canlı yayın kazası! Durumu farkedince...
NTV ekranlarının deneyimli sunucusu Oğuz Haksever ikinci canlı yayın kazası yaşadı. Yassıada gafı ile çok konuşulan Oğuz Haksever bu kez rejine kızarken yakalandı. Durumu toparlama çalışan Oğuz Haksever sosyal medyanın diline düştü.
Uzun yıllar ekran önünde haber sunan deneyimli isim Oğuz Haksever ikinci kez canlı yayın kazası yaşadı. Geçtiğimiz haftalarda Yassıada gafı ile çok konuşulan Oğuz Haksever bu kez de canlı yayında rejiye kızarken yakalandı.
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Oğuz Haksever'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çin Halk Cumhuriyeti temaslarını aktaran bir haberin ardından, kameranın stüdyoya döndüğü sırada rejiye yönelik gösterdiği tepki canlı yayına yansıdı.
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Rejiye kızdığı anlaşılan Oğuz Haksever kameraların yayına geçtiğini farkedip ustaca durumu toparlamaya çalıştı fakat o anlar ekran başındakilere yansıdı.
İŞTE O ANLAR...
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Kısa süre içinde ikinci kez canlı yayın kazası yaşayan Oğuz Haksever sosyal medyanın da diline düştü. Haksever ile ilgili onlarca farklı yorum yapıldı.
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