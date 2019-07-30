Oğuz Haksever NTV'den istifa ettiğini açıkladı veda mesajında özür diledi
Deneyimli haber spikeri Oğuz Haksever hakkında ortaya atılan iddialar doğru çıktı. Haksever, 20 yıla yakın görev yaptığı NTV'den ayrıldığını veda mesajıyla duyurdu.
62 yaşındaki tecrübeli isim Oğuz Haksever'in Yassıada gafının ardından istifa edeceği söylenmiş ancak Haksever görevine devam etmişti. Söylentiler, gündemi günlerce meşgul eden gafın unutulmasının ardından doğru çıktı. Oğuz Haksever, görevinden ayrıldığını duyurdu.
NTV'nin internet sitesinde yayınlanan veda mesajında Oğuz Haksever, şu ifadelere yer verdi: "Değerli arkadaşlarım; kardeşlerim, dostlarım... 19 yıl 7 aylık hikayenin dopdolu, kahramanları için hep güzel duygularla bezeli; içe yazılmış, görünmez sayfalarından sonra boşluk başlıyor." diyerek
Olumsuzluk bulmuyorum: "Hep birlikte kıvanç duyduğumuz, duyacağımız yayınlar yaptık. İçimde bu kurumdan gelip geçmiş, gelmiş ve yola devam eden hiç kimse için kendi özelimde bir olumsuzluk bulmuyorum. Gerçekten..."
"İyi duygularımı yazmak için çok sayıda tuşa basabilirim. Ama yukarıdaki ve aşağıdaki harflerin, karakterlerin her bir zerresine sizler için iyi duygularımı; sağlık, mutluluk, başarı dileklerimi yüklediğimi, iliştirdiğimi bilmenizi rica ediyorum."