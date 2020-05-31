Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk kare! Aşk pozlarına beğeni yağdı
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu, sevgilisiyle ilk kez bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir süredir yaşadıkları aşk ile gündemde olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme'de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan çiftten oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından ilk kez bir kare paylaştı.
Eyüboğlu ve Engin Çeşme'den ilk fotoğraflarını paylaştı. Oğulcan Engin ise bu fotoğrafa kalp emojisi bıraktı. Çiftin fotoğraflarını ise Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı çekti. Ezgi Mola da seyahat izniyle Alaçatı'ya gitmişti.
Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin, şubat ayında ‘Bayi Toplantısı’ filminin galasında görüntülenmişti. Çift, yan yana poz vermekten çekinse de gazeteciler bu kareyi yakalamıştı.
Ezgi Eyüboğlu, 2016 yılında Kaan Yıldırım ile evlenmiş geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı. Yıldırım da boşanmadan sonra ünlü şarkıcı Hadise ile yeni bir aşka yelken açtı.