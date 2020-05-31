Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'ndan ilk kare! Aşk pozlarına beğeni yağdı

Bir süredir yaşadıkları aşk ile gündemde olan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin aşkı tam gaz devam ediyor. Çeşme'de arkadaşlarıyla beraber tatil yapan çiftten oyuncu Ezgi Eyüboğlu, Instagram hesabından ilk kez bir kare paylaştı.