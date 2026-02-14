Oğulcan Engin İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! "Nazar değmesin"
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu İlayda Alişan ile olan ilişkisiyle magazin dünyasının gözdesi haline gelmeye devam ediyor. Çift, önceki günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adeta aşk dolu bir gün geçirdi. Oğulcan Engin, sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğduğu anı takipçileriyle paylaşarak sevgilerini gözler önüne serdi.
Başlangıçta sürpriz bir şekilde gündeme gelen ilişkileri, her geçen gün daha çok dikkat çekiyor.
Oğulcan Engin'in paylaşımına gelen "Çok mutluyuz" açıklamaları ise aşklarının ne kadar derinleştiğini bir kez daha gösterdi. İkili, geçtiğimiz haftalarda AVM’de el ele objektiflere poz vererek, mutlu bir ilişki sürdüklerini vurgulamıştı.
Sosyal medyada paylaşılan bu romantik kare, özellikle Alişan’ın gülümsemesiyle dikkat çekti.
Oğulcan Engin’in “Hayatımın en güzel anı” diyerek sevgilisiyle geçirdiği anları bu kadar özel hale getirmesi, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Ünlü çift, birbirlerine olan sevgilerini her fırsatta dile getirmeyi ihmal etmiyor.