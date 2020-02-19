Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi! Galada görüntülendiler

Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam Bayi Toplantısı filminin galasına beraber katıldı. Çift, film gösterimi öncesi yan yana görüntülendi. Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın da şu sıralar Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Hadise ile aşk yaşaması gündeme geldi.