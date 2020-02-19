Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu aşkı belgelendi! Galada görüntülendiler
Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu arasındaki çıkan aşk iddialarına beraber katıldıkları galada son noktayı koydular.
Bir süredir gündemden düşemeyen O Ses Türkiye'nin jüri üyesi şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu aşk iddiaları magazin gündeminden düşmüyordu. Eyüboğlu dün sosyal medya hesabından paylaştığı kalpli balon fotoğrafında balonu Oğulcan Engin'in aldığı söylendi.
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu aşk söylentileri gündemden düşmezken ikilinin beraber katıldıkları bir galada çekildikleri fotoğrafla aşk belgelenmiş oldu.
Ezgi Eyüpoğlu ile Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin dün akşam Bayi Toplantısı filminin galasına beraber katıldı. Çift, film gösterimi öncesi yan yana görüntülendi. Eyüboğlu'nun eski eşi Kaan Yıldırım'ın da şu sıralar Seda Sayan'ın yakın arkadaşı Hadise ile aşk yaşaması gündeme geldi.
Oğulcan Engin Kimdir?
30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.