Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor
MUŞ'ta bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Fehmi İşer, kendi işini kurdu.
Muş’ta, öğretmenlik mesleğini bırakıp kendi hayallerinin peşinden koşarak merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde çiftlik kuran İşer, 150 anaç kazla üretime başladı.
Her gün kazların bakımlarını özenle yapan İşer, onları bir yandan beslerken bir yandan da topladığı yumurtaları çeşitli işlemlerden geçirerek kuluçka makinesine bırakıyor.
Şu anda binin üzerinde kaz yavrusu elde eden İşer, yılsonuna kadar bu sayıyı 8 bine yükseltmeyi amaçlıyor.
Daha önce bir süreliğine öğretmenlik yaptığını anlatan Fehmi İşer, “Kendi işimi kurmaya karar verdim" deyip süreçle ilgili bilgi verdi.