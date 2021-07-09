BIST 1.374
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,77

Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

İhlas Haber Ajansı
Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

MUŞ'ta bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Fehmi İşer, kendi işini kurdu.

Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

Muş’ta, öğretmenlik mesleğini bırakıp kendi hayallerinin peşinden koşarak merkeze bağlı Yeşilyurt köyünde çiftlik kuran İşer, 150 anaç kazla üretime başladı. 

122
Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

Her gün kazların bakımlarını özenle yapan İşer, onları bir yandan beslerken bir yandan da topladığı yumurtaları çeşitli işlemlerden geçirerek kuluçka makinesine bırakıyor.

222
Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

Şu anda binin üzerinde kaz yavrusu elde eden İşer, yılsonuna kadar bu sayıyı 8 bine yükseltmeyi amaçlıyor.

322
Öğretmenliği bırakıp Muş'ta bu işe başladı! Tanesini 30 TL'ye satıyor

Daha önce bir süreliğine öğretmenlik yaptığını anlatan Fehmi İşer, “Kendi işimi kurmaya karar verdim" deyip süreçle ilgili bilgi verdi.

422