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Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

İhlas Haber Ajansı
Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

ADANA'da öğretmenliği bırakan Kasım Mesutoğlu, kurduğu çiftlikle siparişlere yetişemiyor.

Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

Adana’nın ilk etlik tavşan çiftliğini kuran Tavsun Tavşan Çiftliği sahibi Kasım Mesutoğlu, 10 adet Yeni Zelanda tavşanıyla başladığı üretimi 1737 anaç tavşana çıkararak gerçekleştiriyor.

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Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

Mesutoğlu, sıcakların tavşanları olumsuz etkilememesi için de 4 klima ve 5 pervane ile tesisi iklimlendiriyor.

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Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

Mesutoğlu, şu an aylık yaklaşık 2 ton tavşan üretip kilosunu 45 TL'den turistik bölgelere gönderiyor. 

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Öğretmenliği bırakıp bu işe başladı! 9 ülke sıraya girdi 3 aylık siparişleri doldu

Mesutoğlu, tavşan etini özellikle Arap ve Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin tercih ettiğini söyledi.

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