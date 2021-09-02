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Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

ADANA’nın Yumurtalık ilçesinde öğretmenliği bırakan Aykut Onar başladığı üretimde şimdi siparişlere yetişemiyor.

Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

5 yıl önce Anamur Bozyazı gezisinde gördüğü muz serasını ilçesine kazandırmak için araştırmalar yapan Aykut Onar, herkesin olmaz dediği muz serası ile şimdi aylık 20 ton muz hasadı gerçekleştiriyor. 

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Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

 3 milyonluk yatım için Onar 5 yıl önce bankanın “Burada muz olmaz” diyerek kredi bile vermek istemediğini belirtti. 

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Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

Onar, girişimcilikte cesur olunması ve doğru araştırma ile başarılı olunabileceğini söyledi.

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Öğretmenliği bırakıp Adana'da bu işe başladı! Bankalar 'yetişmez' deyip kredi vermedi şimdi sipariş yağıyor

Öğretmenliği baba mesleğini yapmak için bıraktığını anlatan Onar, “Ailemden arazilerimiz vardı. Bölgemizde biz yıllardan beri mısır, pamuk, buğday ürünleri ekimi yapardık." dedi. 

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