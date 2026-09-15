Öğretmenlere cep telefonu uyarısı geldi! Yusuf Tekin sınıflarda telefon kullanımı için ne dedi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmenlerin ders sırasında cep telefonu kullanımına ilişkin açıklaması eğitim gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. “Öğretmenlere cep telefonu uyarısı neden yapıldı?”, “Öğretmenlerin sınıfta telefon kullanması yasaklandı mı?”, “Yusuf Tekin ne dedi?” ve “Okullarda cep telefonu uygulaması değişiyor mu?” gibi sorular araştırılıyor. Tekin, öğrencilerden telefonlarını sınıfa getirmemelerini isterken öğretmenlerin de bu konuda örnek olması gerektiğini söyledi. Peki açıklama yeni bir yasak anlamına mı geliyor? İşte ayrıntılar.

ÖĞRETMENLERE CEP TELEFONU UYARISI NEDEN YAPILDI?

Yusuf Tekin, öğretmenlerin sınıf içerisindeki davranışlarının öğrenciler açısından örnek oluşturduğuna dikkat çekti. Öğrencilerden ders sırasında cep telefonu kullanmamaları istenirken öğretmenlerin telefonla ilgilenmesinin uygulamanın etkisini azaltacağını belirten Tekin, eğitimcilerin de derslerde telefon kullanmamaya özen göstermesini istedi.

YUSUF TEKİN ÖĞRETMENLERİN TELEFON KULLANIMI İÇİN NE DEDİ?

Tekin, öğretmenlerden sınıflarda cep telefonu konusunda öğrencilere örnek olmalarını istedi. Bakan, öğrencilerin dikkatini dağıtan dijital araçların eğitim ortamındaki etkisini azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. Öğrencilere getirilen kuralların daha sağlıklı uygulanabilmesi için öğretmenlerin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade etti.

ÖĞRETMENLERİN SINIFTA CEP TELEFONU KULLANMASI YASAKLANDI MI?

Açıklama, öğretmenlere yönelik ülke genelinde yeni ve mutlak bir “cep telefonu yasağı” ilan edildiği anlamına gelmiyor. Tekin’in mesajı ağırlıklı olarak ders sırasında kişisel telefon kullanımından kaçınılması ve öğretmenlerin öğrencilere rol model olması üzerine kurulu. Eğitim amacıyla kullanılan dijital araçlarla kişisel telefon kullanımını da birbirinden ayırmak gerekiyor.

ÖĞRENCİLER OKULA CEP TELEFONU GETİREBİLİR Mİ?

MEB son yıllarda öğrencilerin ders sırasında cep telefonu ve benzeri bilişim araçlarını kullanmamasına yönelik uygulamaları güçlendirdi. Okullar, öğrencilerin telefonlarını ders ortamından uzak tutacak yöntemler uygulayabiliyor. Bakanlık özellikle telefonların öğrencilerin derse odaklanmasını engellememesi ve eğitim sürecini aksatmaması üzerinde duruyor.

OKULLARDA CEP TELEFONU UYGULAMASI NEDEN GÜNDEMDE?

Cep telefonları ve sosyal medya kullanımının öğrencilerin dikkat süresi, derslere odaklanması ve arkadaşlarıyla yüz yüze iletişimi üzerindeki etkileri eğitim dünyasında uzun süredir tartışılıyor. MEB de okul ortamında dijital bağımlılığın azaltılması ve öğrencilerin teknolojiyi daha kontrollü kullanması yönünde çalışmalar yürütüyor. Öğretmenlere yapılan son çağrı da bu yaklaşımın bir parçası olarak öne çıkıyor.

ÖĞRETMENLER TELEFONU EĞİTİM AMAÇLI KULLANABİLECEK Mİ?

Bakanın açıklamasının odağında öğretmenin ders sırasında eğitim dışı kişisel telefon kullanımı bulunuyor. Dolayısıyla eğitim faaliyetinin parçası olan dijital uygulamalar, ders materyalleri veya gerekli iletişim ihtiyaçlarını doğrudan yasaklayan yeni bir düzenleme açıklanmış değil. Asıl hedef, öğretmenin ders sırasında telefonuyla kişisel olarak ilgilenmesinin önüne geçmek ve öğrenciler açısından tutarlı bir sınıf ortamı oluşturmak.

OKULLARDA YENİ CEP TELEFONU YASAĞI GELECEK Mİ?

15 Eylül 2026 itibarıyla öğretmenler için ülke genelinde ayrıca ilan edilmiş yeni bir telefon yasağı bulunmuyor. Yusuf Tekin’in açıklaması bir davranış ve rol model çağrısı niteliği taşıyor. Bakanlık ilerleyen dönemde yeni bir yönetmelik veya bağlayıcı uygulama yayımlarsa okullardaki kurallar buna göre değişebilecek.