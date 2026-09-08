Öğretmenlere 2. tayin müjdesi! MEB mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman, kimleri kapsıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenler ile sözleşmeli pozisyondan kadroya geçen personele yönelik mazeret tayini sürecini başlattı. Yaz dönemi mazeret atamasında tercihlerine yerleşemeyenler, bu süreçten sonra yeni mazereti oluşanlar ve kadroya geçiş sağlayan öğretmenler için duyurulan 2. mazeret atama takvimi e-Devlet ve MEBBİS üzerinden erişime açıldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği ve engellilik durumu gibi yasal mazeretleri bulunan öğretmenler başvuru şartlarını incelemeye başladı. Peki, MEB mazerete bağlı yer değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor ve bitiyor? Kimler başvuru yapabilir? İşte 2026 MEB mazeret tayini başvuru takvimi ve tüm detaylar…

MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre mazeret tayini süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir: 1. Aşama (Ön Başvuru): 9 Eylül – 14 Eylül 2026 (Saat 16.00'ya kadar) 2. Aşama (Tercih Başvurusu): 16 Eylül – 17 Eylül 2026 (Saat 16.00'ya kadar) Atama Sonuçlarının İlanı: 18 Eylül 2026 Tebligat ve İlişik Kesme: 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren

MAZERET TAYİNİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Duyuru kapsamında yer değişikliği başvurusunda bulunabilecek öğretmen grupları ve şartlar şu şekilde belirlenmiştir: 2026 Yaz Tatili Mazeret Ataması’nda başvuruda bulunup ataması gerçekleşmeyen öğretmenler, söz konusu dönemden sonra yeni mazereti (evlilik, sağlık durumu vb.) oluşanlar ile sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken ön başvurunun son günü olan 14 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kadroya geçen öğretmenler başvuru hakkına sahiptir. Ayrıca Aile Birliği (eş durumu), Sağlık Mazereti, Can Güvenliği Mazereti, Engellilik Durumu ve Diğer Nedenlere (emeklilik, vefat, terör malullüğü vb.) bağlı mazereti belgelenebilen tüm kadrolu öğretmenler yararlanabilmektedir.

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Öğretmenler mazerete bağlı yer değiştirme ön başvurularını ve ardından tercih işlemlerini dijital ortam üzerinden gerçekleştirecektir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr (e-Devlet üzerinden) adreslerine giriş yaparak mazeret belgelerini sisteme yükleyecek, okul ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayının ardından 2. aşamada okul tercihlerini tamamlayacaklardır.