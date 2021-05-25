Öğretmene babası öğretti! Batman'da kayaların arasından çıkıyor kilo fiyatı dudak uçuklattı
BATMAN'da beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız (30), babasından öğrendiği mesleği hobi olarak sürdürüyor.
Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü mevkiindeki kayalıklara tırmanıp, kaya balı topluyor. AFAD'dan eğitim aldığını güvenlik önlemi alıp tırmandığını belirten Yıldız, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi.
Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır." dedi.
Stresimi alıyor: Anlatmaya devam eden Yıldız, " Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur." diye konuştu.
Yıldız, "Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz." sözlerini söyledi.