Öğretmenden sıra dışı çalışma kalaşnikof tüfeğini müzik aletine dönüştürdü

"Yaşananlara karşı halk olarak bir şey yapamıyorduk, çaresizdik. Ben ise bir gün askeri mühimmat kutusu satın aldım ve onu getirip kalaşnikof tüfeğimin ortasına yerleştirdim. Tüfeğe ud telleri de ekleyerek marangoz desteğiyle ve uzun kişisel uğraş sonucu onu bir müzik aletine çevirdim. Böylece silahı ölüm aletinden barış aletine dönüştürdüm."