Öğretmen İnan Avşar'ın intiharı videosu sarstı! 'Hayat boktan' deyip saydırmış

İnan Avşar, çektiği videoda şunları söylüyor:

-Bize her şeye rağmen hayata sarılın diye anlatıyorlar. Bırakın ya ne anlatıyorsunuz. Hayat çok boktan. Sıç..mışız... Bu adaletsizlikte mutlu oluyorsanız sizin kanınızı s... Mutlu olamazsınız. Ben çok mücadele ettim çok tırlamadım. Bu dünyanın adaleti filan yok. Kendinizi kandırmayın.