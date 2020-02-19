Öğretmen İnan Avşar'ın intiharı videosu sarstı! 'Hayat boktan' deyip saydırmış
ANKARA'da Batıkent’te özel bir okulda matematik öğretmeni olan İnan Avşar YouTube’da elveda videosu çektikten sonra kendi aracında intihar etti. Video’da konuşan öğretmen Avşar, 'hayat çok boktan' diyor...
Ankara-Batıkent'te İnan Avşar isimli 15 yıllık matematik öğretmeni, eğitim sisteminin kötü olmasını ve ülkede bir öğretmen olarak yaşadığı adaletsizlikleri anlattığı bir video çekip sosyal medyada yayınladıktan sonra canına kıydı.
Batıkent'te aracında intihar eden matematik öğretmeni İnan Avşar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. İnan Avşar, bir gün önce YouTube'a yüklediği videoda 'Çok mücadele ettim' diyerek eğitim sistemini ve fazla mesai saatlerini eleştirmiş. Hayatın adaletsiz olduğunu söyleyen İnan Avşar'ın intiharından önce bir de video çekmiş.
15 yıl matematik öğretmenliği yapan İnan Avşar'ın dizilerde oyunculuk yaptığı da ortaya çıktı. 1982 doğumlu olan İnan Avşar, matematik ve geometri dersleri veriyordu. Rizeli olan İnan Avşar intiharını haber verdiği 'Elvada' videosunda eğitim sistemini eleştiriyor.
İnan Avşar, çektiği videoda şunları söylüyor:
-Bize her şeye rağmen hayata sarılın diye anlatıyorlar. Bırakın ya ne anlatıyorsunuz. Hayat çok boktan. Sıç..mışız... Bu adaletsizlikte mutlu oluyorsanız sizin kanınızı s... Mutlu olamazsınız. Ben çok mücadele ettim çok tırlamadım. Bu dünyanın adaleti filan yok. Kendinizi kandırmayın.