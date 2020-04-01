Öğretmen dizisinin Gizem'i paylaştı sütyen krizi çıktı!
FOX ekranlarının sevilen dizisi Öğretmen koronavirüs engeline takıldı ve dizi çekimlere ara verdi. Daha ilk bölümden beri farklı senaryosu ile izleyiciden tam alan dizinin oyuncuları sosyal medyanın gündeminde. Özellikle dizinin Gizem', Afra Saraçoğlu...
Daha ilk bölümden sürükleyici ve heyecan dolu hikayesi ile seyirciden tam not alan FOX dizisi Öğretmen ekranlara zorunlu ara verdiğini duyurdu. Oyuncu kadrosu ile de gündem olan dizi kanalın yüzünü reyting listelerinde güldürmeyi başardı.
Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir diziden uyarlama olan Öğretmen çarşamba akşamları ekrana geliyor. 4 bölümü yayınlanan dizi koronavirüs tedbirleri nedeniyle zorunlu ara vermek zorunda kaldı seti kapattı.
Başrollerinde İlker Kaleli ve Ceren Monay'ın olduğu dizideki genç oyuncular da en az başroller kadar merakla takip ediliyor .Özellikle duru güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkatlerden kaçmayan oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden birisi oldu.
İnstagram hesabında 2 milyon 400 bin kişi tarafından takip edilen Saraçoğlu'nun her paylaşımı binlerce yorum ve beğeni alıyor. Dizideki Gizem karakterinin aksine günlük hayatında cesur paylaşımlar yapan Afra Saraçoğlu'nun son paylaşımı takipçilerini adeta 'çıldırttı'