Öğretmen dizisinin Gizem'i paylaştı pozu sütyen krizi çıktı!

Başrollerinde İlker Kaleli ve Ceren Monay'ın olduğu dizideki genç oyuncular da en az başroller kadar merakla takip ediliyor .Özellikle duru güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkatlerden kaçmayan oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden birisi oldu.