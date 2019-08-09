Öğretmen atamaları sonuçları 2019 sözleşmeli öğretmenlik sonuç sorgulama
Öğretmen atamaları sonuçları bugün belli oluyor MEB sonuçları 10.00'dan itibaren duyuracak. MEB'e bağlı okullarda görev yapacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması sonuçları meb.gov.tr adresinden TC numarası ile sorgulanacak.
MEB öğretmen atamaları sonuçlarını bugün saat 10.00'dan itibaren erişime açacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla, MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenecek törenle bugün gerçekleştirilecek.
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Peki öğretmen ataması sonuçlarına nereden bakılacak, öğretmen adayları atama sonuçlarını nasıl sorgulayacak?
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Öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri 5 Ağustos'a kadar alındı. 30 Temmuz'da başlayan sürecin tamamlanmasıyla birlikte atamalar beklenmeye başlandı.
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MEB'in alım yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen, 9 Ağustos'ta yani bugün yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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