Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği sil baştan değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini güncelledi. 9 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte, öğretmenlerin atama ve tayin süreçlerine dair yeni düzenlemeler yer aldı. İşte 9 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemenin detayları.

MEB'in öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde neler değişti?

Yer değiştirme esasları ve atamalar öğretmen ihtiyacı, tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. BİLSEM atamalarında ise en az 3 yıl görev yapan öğretmenler başvurabilecek. Değerlendirme ve sözlü sınav uygulanacak başarı barajı 60 puan olarak belirlendi.

Kadroya geçenler bir yıl boyunca mazeret dışında tayin isteyemeyecek

Zorunlu hizmet başlığına göre 16 Haziran 2023'ten sonra göreve başlayan öğretmenler için zorunlu çalışma yükümlülüğü devam edecek.

Süreler hizmet bölgesi ve alanına göre belirlendi. Öğretmenler aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilecek. Süresini dolduranlar ihtiyaç olan okullara atanacak. Dezavantajlı bölgelerde görev yapanlara daha yüksek puan verilecek. Kurs, proje ve yarışmalarda görev alan öğretmenler ek puan alacak.

Atama süreci şeffaf olacak

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1 Eylül 2026'ya kadar 3'üncü hizmet bölgesi sayılacak.

Yeni yönetmelikle öğretmenlerin ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve atama süreçlerinin daha şeffaf yürütülmesi amaçlanıyor.