Öğretim üyesi, kadın hakime küfretti! İşadamı, öğretim üyesinin kafasına sıktı! Kaymakam da gözaltına alındı

ANKARA'da Cumartesi günü Çayyolu'ndaki bir restoranda işadamı işadamı Polat Aytaç, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğretim üyesi Güven Çaprak'ı herkesin içinde kafasına tek kurşun sıkarak öldürdü. Cinayetin, Güven'in bir kadın hakime küfretmesi nedeniyle işlendiği, o sırada masada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz'ün de olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymakam Gürbüz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Ankara’da geçen cumartesi günü bir restoranda öğretim görevlisi Güven Çaprak’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz’ün de gözaltına alındığı ortaya çıktı. T24'ün haberine göre, olay sırasında Çaprak ve Çaprak’ı öldüren iş insanı Polat Aytaç’ın beraberinde bulunan üç isimden biri olduğu öğrenilen Kaymakam Gürbüz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cinayete neden olan tartışmanın ise, Çaprak’ın bulundukları yere gelen bir kadın hâkime laf atıp küfür etmesi üzerine başladığı öne sürüldü.

“Kadın hâkime laf atıp küfür etti” iddiası

Çankaya’nın Alacaatlı Mahallesindeki bir restoranda geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, aralarında küfürleşme nedeniyle tartışma çıkan iş insanı Polat Aytaç, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak’ı başından vurarak öldürmüştü. Olaya ilişkin ilginç detaylar ortaya çıktı.

Restoranın VİP odasında yemek

Edinilen bilgiye göre, Polat Aytaç, Güven Çaprak, Çaprak ile aynı üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Dr Mehmet Alagöz, Haymana Kaymakamı Muhammed Güzbüz ve Mustafa Kaldırım olayın meydana geldiği restoranın en üst katındaki VİP odasında yemek yedi. Bu esnada grubun bulunduğu odaya, iddiaya göre aralarında kadın bir hakimin de bulunduğu 8 kişilik bir grup geldi.

Kadın hakim ve beraberindekiler çıktı

Yine iddiaya göre iki grubun sohbeti esnasında Çaprak, diğer gruptaki kadın hakime laf atarak, küfürlü konuştu. İki grup arasında bu nedenle kısa süreli bir tartışma yaşandı. Daha sonra kadınların da arasında bulunduğu 8 kişilik grup VİP odadan ayrıldı.

Kadın hakim gitti, kafasına sıktı

Ancak grubun ayrılmasından sonra, Aytaç ile Çaprak arasında küfürlü konuşma nedeniyle başlayan tartışma devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Aytaç, Çaprak’ı başına bir el ateş ederek vurdu. İddiaya göre Aytaç’ın ateş etmesi üzerine odada bulunan Gürbüz ve diğer kişiler de silahı elinden almak üzere Aytaç’a müdahale etti.

VİP odada güvenlik kamerası yok

Olayın, restoranın VİP odasında meydana gelmesi ve burada kamera görüntüsü olmaması nedeniyle polis, o esnada Aytaç ile Çaprak’ın yanında bulunan Gürbüz ve diğer iki ismi de gözaltına aldı. Gürbüz ve diğer iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Aytaç ifadesinin ardından tutuklandı.

Öte yandan Güven’in laf atarak küfür etmesi üzerine tartışma yaşandığı iddia edilen gruptaki 8 kişinin de tanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.