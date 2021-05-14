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Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü.

Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı. ABD'de öğretmen-öğrenci rezaletlerine yenileri eklendi, şoke edici detaylar mahkeme salonlarında ortalığa saçıldı.

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Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

Kısa süre önce boşanan matematik öğretmeni Lisa DeFluri, ABD'nin Oregon eyaletindeki Thurston'da bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girince okulda büyük rezalet patladı.

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Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

Suçlu bulunup yedi yıl hapis cezası alan 31 yaşındaki bir çocuk annesi DeFluri'nin öğrencisine yazdığı aşk notları öğretmenler odası ve evinde bulundu.

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Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı

ABD Teksas'ta İngilizce öğretmeni olan Marka Bodine, bir öğrenciye tekrar eden cinsel saldırıları nedeniyle gözaltına alınıp cezaevine konuldu.

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