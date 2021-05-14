Öğrencisiyle tuvalette yakalandı skandal notlar ortaya çıktı! Rezaletler patladı
Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü.
ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı. ABD'de öğretmen-öğrenci rezaletlerine yenileri eklendi, şoke edici detaylar mahkeme salonlarında ortalığa saçıldı.
Kısa süre önce boşanan matematik öğretmeni Lisa DeFluri, ABD'nin Oregon eyaletindeki Thurston'da bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girince okulda büyük rezalet patladı.
Suçlu bulunup yedi yıl hapis cezası alan 31 yaşındaki bir çocuk annesi DeFluri'nin öğrencisine yazdığı aşk notları öğretmenler odası ve evinde bulundu.
ABD Teksas'ta İngilizce öğretmeni olan Marka Bodine, bir öğrenciye tekrar eden cinsel saldırıları nedeniyle gözaltına alınıp cezaevine konuldu.