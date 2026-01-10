BIST 12.201
Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar

Öğrencilerini evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar

İzmir’in Bornova ilçesinde 6 kız öğrencisini ders saatinde evine götürüp temizlik yaptıran öğretmen hakkında karar verildi.

İzmir’in Bornova ilçesinde bir Mesleki Eğitim Merkezi’nde görevli kadın öğretmenin, 6 kız öğrencisini ders saatinde kendi evine götürerek temizlik işlerinde çalıştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

'EVDE ALKOL VE SİGARA' İDDİASI

Soruşturma dosyasına giren detaylarda; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı iddia edildi. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

ŞİŞELERİN SUYLA DOLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şüpheli D.T.’nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savunduğu öğrenildi. Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

