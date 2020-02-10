Öğrencileri Prof. Bedri Gencer'i derste protesto etti

24 Ocak’ta Elazığ’ı vuran 6.8’lik deprem sonrası attığı tweet’le büyük tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer, girdiği derste büyük bir şok yaşadı. Sosyoloji dersi Grup 2 hocası olan Gencer, sabah saatlerinde öğrencilerine ders vermeye başladı.

Bedri Gencer, çocuk yaşta evliliği meşru kılan sözlerini hatırlatan öğrencileri “Cır cır yapma” diyerek tersledi.

Gencer, öğrencilere “Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verirken, öğrenciler topluca sınıfı terk etti. Kendisini protesto eden bir kadın öğrenciye önce “Sen bu okulun öğrencisisi misin?” diye soran Gencer, öğrencilerin arkasından “Sizin arkanızda kimlerin olduğunu biliyorum” diyerek tehdit savurdu.