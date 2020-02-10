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Öğrencileri Prof. Bedri Gencer'i derste protesto etti

Çocuk yaşta evliliğe izin verilmediği için salgın ve depremlerin meydana geldiğini iddia eden Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer protesto edildi. Gencer'in öğrencileri, profesörün attığı skandal tweet'i hatırlatarak dersi terk etti.

24 Ocak’ta Elazığ’ı vuran 6.8’lik deprem sonrası attığı tweet’le büyük tepki çeken Yıldız Teknik Üniversitesi profesörlerinden Bedri Gencer, girdiği derste büyük bir şok yaşadı. Sosyoloji dersi Grup 2 hocası olan Gencer, sabah saatlerinde öğrencilerine ders vermeye başladı.

Bedri Gencer, çocuk yaşta evliliği meşru kılan sözlerini hatırlatan öğrencileri “Cır cır yapma” diyerek tersledi.

Gencer, öğrencilere “Abdullah Gül eşiyle kaç yaşında evlendi” diye cevap verirken, öğrenciler topluca sınıfı terk etti. Kendisini protesto eden bir kadın öğrenciye önce “Sen bu okulun öğrencisisi misin?” diye soran Gencer, öğrencilerin arkasından “Sizin arkanızda kimlerin olduğunu biliyorum” diyerek tehdit savurdu.

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