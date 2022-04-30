Öğrenciler yaptıkları sabunları satarak ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulundular

Öğrenciler yaptıkları zeytinyağı sabunlarını Eşen Mahallesinde halk pazarında açtıkları tezgahta ve esnaflara satarak gelir elde etti. Okul Müdürü Umut Çağdaş Kılıç, sabunların çeşitli araçlarla satılarak geliriyle gereksinimi olan ailelere Ramazan ayı içerisinde yardım malzemesi olarak dağıtılmasını istedi.