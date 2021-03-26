Öğrenci evinde tattı! Şirketi kapatıp Adana'da bu işe başladı kapasiteyi arttırdı
Öğrenci evinde tattığı ürünle Mutlu Karahan, Ankara'daki şirketini kapatıp memleketi Adana'ya dönüp üretime başladı.
Ankara'da kurduğu otomasyon firmasını kapatarak çiftçilik yapmak üzere memleketi Adana'ya yerleşen elektronik öğretmeni Mutlu Karahan, 3 yıl önce oluşturduğu bahçede yıllık 20 bin sertifikalı avokado fidanı yetiştiriyor.
Yükseköğrenim için 1997'de gittiği Ankara'da otomasyon şirketi kurarak iş yaşamına adım atan Karahan, Yumurtalık ilçesine bağlı Deveciuşağı Mahallesi'nde avokado yetiştirmeye karar verdi.
Yıllık 7 türde 20 bin avokado fidanı üreten Karahan, 3 senedir ürünün hem meyvesini hem de fidanını satarak gelir elde ediyor.
Karahan, öğrenci evinde görüp tadına baktığı avokadonun hayatında bir referans noktası olduğunu söyledi.