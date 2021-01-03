Oğluyla Türkçe konuştu diye velayet İtalyan anneye verildi! Türk babanın 'Yiğit' mücadelesi
Demirbilek Yiğit'in (43) İTALYAN Ilaria Alasondra Sassone'dan (31) dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in velayeti, oğluyla Türkçe konuştuğu gerekçesiyle anneye verildi. Velayet mücadelesi başlatan baba, yetkililerden yardım isteyen mektup kaleme aldı.
İtalyan Ilaria Alasondra Sassone'dan (31) dünyaya gelen 5 yaşındaki oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in velayeti, oğluyla Türkçe konuştuğu gerekçesiyle anneye verilen baba Demirbilek Yiğit (43), yetkililerden yardım isteyen mektup kaleme aldı. Yiğit, "Lütfen beni ve evladımı sahipsiz bırakmayın. Biz devletimize, milletimize inanan ve yurt dışında asimile olmamak için dimdik durmaya çalışan vatandaşlarız. Bu konu, yurt dışında benim gibi birçok vatandaşınızın yaşadığı ve çaresizce sesini duyurmaya çalıştığı emsal teşkil edecek hayati önem taşıyan bir konudur. Sizlere yalvarıyorum lütfen bize sahip çıkın" dedi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de doğan, 2013 yılında ise İtalya'ya yerleşen Demirbilek Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık eğitim- öğrenimi gören Ilaria Alasondra Sassone (31) ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin, 'Leonardo Maximus Yiğit' adını verdikleri oğlu dünyaya geldi. Oğluna 19 aylık olana kadar tek başına baktığı için İtalyan mahkemesi tarafından velayeti kendisine verilen Demirbilek Yiğit, geçen şubat ayında Leonardo'yu da alıp, İzmir'in Urla ilçesine geldi.
İtalyan annenin, Leonardo'yu almak için her yola başvurduğunu söyleyen baba Yiğit, Türkiye'ye geldikten sonra İtalyan annenin, Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre çocuğu almak için iade davası için başvuru yaptığını ve velayete hak kazandığını anlattı. Urla'daki bahçeli evlerinde, bir köpek ve iki kedisi ile birlikte oğlu Leonardo Maximus Yiğit'in çok mutlu bir yaşam sürdüğünü ifade eden Demirbilek Yiğit, oğlundan ayrılmak istemediğini belirtip, şunları söyledi:
"Yaklaşık 1 yıldır burada yaşıyoruz. Leo burada bir okula gidiyor. Pandemi nedeniyle ara verdi ama şimdi devam ediyor. Bütün arkadaşları okulda. Onlarla Türkçe konuşuyor. Biz buradayken çocuğun İtalya'ya geri dönmesiyle ilgili bir karar verilmişti."