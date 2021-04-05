Oğlunun telefonuna bakan anne hayatının şokunu yaşadı! Okuldaki rezalet ortaya çıktı
Öğrenci ve öğretmen rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Skandalın patlamasının ardından ülke ayağa kalktı.
Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü Özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı.
ABD'nin Alabama eyaletindeki bir lisede öğretmenlik ve amigo grubuna koçluk yapan Carrie Cabri Witt, iki erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girince büyük bir rezaletin ortalığa saçılmasına yol açtı.
Tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra uzun bir yasal mücadeleye girişen ve olayı yüksek mahkemeye taşıyan öğretmen Witt, üç yılın ardından bir ilişkisinden suçlu bulundu. Savcılık, anlaşma karşılığında ikinci suçlamayı düşürdü.
ABD medyası, Decatur High School'da biri 17, diğeri 18 yaşındaki öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmenin 1 Temmuz tarihinden itibaren gelecekteki 20 yılını parmaklıklar arkasında geçirebileceğini bildiriyor.