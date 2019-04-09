Oğlunun katilini aramaya Müge Anlı'ya geldi katil kendisi çıktı

Yaklaşık 15 aydır haber alınamayan Engin Karakollunun başına ne geldiğini öğrenmek isteyen anne Şazımat Karakollu ve kız kardeşi Müge Anlı'nın programına katıldı. Nevşehir'de yaşayan Engin beyin ise katil zanlısı babası Arif bey çıktı. Aref bey bu gün Müge Anlı canlı yayında cinayeti itiraf etti ve cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Baba Arif bey cinayet anı ile ilgili şunları söyledi: