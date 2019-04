Oğlunun katilini aramaya Müge Anlı'ya geldi katil kendisi çıktı

-Engin hayatta değil. Her gün geliyordu psikolojik sorunu vardı. Engin her gün gelip evin içinde huzursuzluk çıkartıyordu. Ben her gün yemeğini yapıyorum yumurtasını haşlıyorum ama her gün 4 sefer gelip huzursuzluk çıkartıyordu.