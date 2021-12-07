Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaraladı! Çelik yelekle adliyeye getirildi

Olay, dün sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'taki 8 katlı apartmanın 1'inci katında yaşandı. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla önce oğlu Muhammed Semih'i, sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı. Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı.