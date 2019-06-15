Oğlu ve gelini tarafından sokağa atılan anne babanın göz yaşları yürek sızlattı
Adana'da oğulları tarafından sokağa atıldıktan sonra bir inşaatın giriş katına yerleşip burada kalan anne ve baba gözyaşlarına boğuldu.
Merkez Seyhan ilçesinde ilk eşi hayatını kaybeden Celal S. (63) Rahime S. (63) ile evlendi. Bu evlilikten bir erkek çocukları oldu.
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Çift yaşlanıp beyin damarlarında tıkanıklık meydana gelip yürümekte güçlük çekmeye başlayınca tek evladı olan E.S.'nin yanına yerleşti.
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Ancak burada kalmaya başlayan çift gelinlerinin kendilerine kötü davrandığını söyleyip, oğullarından yardım istedi.
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Kendilerini evde istemeyen oğullarına da kızan yaşlı çift, eşyalarını bir kamyonete yükleyerek Seyhan ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir apartmanın giriş katına sığındı.
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