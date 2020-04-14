Oğlu Karan'la paylaşım yapan Fahriye Evcen yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen, oğlu Karan'ın doğum günü için Instagram'da paylaşım yaptı. Fahriye Evcen, oğlu Karan için yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı.
Birbirlerine çok yakıştırılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisi setinde atılan ilk aşk tohumları 2017 yılında nikah masasına taşındı, ikili görkemli bir düğünle evlendi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında da anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili, oğulları Karan'ı kucaklarına aldılar.
Evliliklerini Karan adını verdikleri bebekle taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dün oğulları Karan'ın 1. yaşını kutladı. Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarına bir doğum günü partisi düzenleyemeyen çift, aileleriyle görüntülü konuşarak mini bir kutlama yaptı.
Çiftin hayranları ise Karan bebek için çeşitli yardım kuruşlarına bağış yaparak çifte hediye etti.
En dikkat çeken ise Fahriye Evcen'in oğlu Karan ile beraber Instagram'da fotoğraf paylaşması ve yazdıkları oldu.