Oğlu Karan'la paylaşım yapan Fahriye Evcen yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı

Evliliklerini Karan adını verdikleri bebekle taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dün oğulları Karan'ın 1. yaşını kutladı. Koronavirüs salgınından dolayı çocuklarına bir doğum günü partisi düzenleyemeyen çift, aileleriyle görüntülü konuşarak mini bir kutlama yaptı.