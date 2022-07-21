Oğlu ile arasındaki ipler iyice gerilmişti! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'e kötü haber geldi
Yıllardır sunduğu şov programıyla, türküleriyle, güçlü sesiyle gönüllere taht kuran İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında oğlu için "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu. O sözler üzerine Ahmet Tatlı babasına vasi atanması için dava açmıştı. O olayın üzerine mallarına şerh koyulan Tatlıses korunma talebinde bulunarak dava açtı. Mahkeme imparatora ret kararı verdi. İşte haberin detayları...
Kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla, yıllardır sunduğu şov programıyla hafızalara kazınan imparator lakaplı İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında oğlu için "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu. O sözler üzerine Ahmet Tatlı babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek babasına dava açmıştı. Mallarına şerh koyulan Tatlıses korunma talebinde bulunarak dava açtı. Mahkeme magazin basınına yansıdığı gerekçesiyle imparatora ret yanıtı verdi.
İbrahim Tatlıses eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Tatlıses eski karısının büyü yaptığını ve ilişkisinin bu sebeple bittiğini iddia etmişti.
Ünlü türkücü aynı zamanda büyük oğlunun ihanetine uğradığını söyleyerek "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu.
Sanatçı, bir TV kanalında oğluna 7 dükkân verdiğini ve hepsini batırdığını söylemiş, Ahmet Tatlıses de “Akıl sağlığıyla ilgili şüphelerim var” diyerek babasına vasi atanması için dava açmıştı.