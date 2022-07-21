Oğlu ile arasındaki ipler iyice gerilmişti! Mahkemeden İbrahim Tatlıses'e kötü haber geldi

Kulaklara pelesenk olan şarkılarıyla, yıllardır sunduğu şov programıyla hafızalara kazınan imparator lakaplı İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında oğlu için "Vurulduğumda kasayı boşalttı" iddiasında da bulunmuştu. O sözler üzerine Ahmet Tatlı babasının akıl sağlığından şüphe ettiğini söyleyerek babasına dava açmıştı. Mallarına şerh koyulan Tatlıses korunma talebinde bulunarak dava açtı. Mahkeme magazin basınına yansıdığı gerekçesiyle imparatora ret yanıtı verdi.