Oğlu gözler önünde saldırıya uğradı! Anne feryat etti

Oğlu vurulan anne Hayriye T., “Ben annesiyim, benim çocuğumun bir suçu yok. Daha önce bir kavga olmuştu ama benim çocuğumun bir suçu yok. Benim çocuğum suçsuz, geldi burada adam gibi konuşuyor gibi yaptı çocuğumun ayağından vurdu burada. Daha sonrasında arabaya binerek kaçtı. Bir el yere atmış bir elde bacağına sıkmış” dedi.