Öğleden sonraya dikkat! Meteoroloji saat veri 13 ili uyardı
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu paylaştı.
Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.