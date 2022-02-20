Öğle saatlerinde değişecek tüm gün sürecek! Dinçer Güner Hande Kazanova uyardı: 2022 günlük burç yorumları...
Astrolog Dinçer Güner ve Hande Kazanova 12 burca yönelik herkesi ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
"Haftamıza Ay Terazi burcundayken ilişkilerimize, ortaklıklarımıza siyasete odaklanarak giriş yapıyoruz!" diyen astroloji uzmanı Hande Kazanova burçlara yönelik yorumlarını yazdı.
İşte Hande Kazanova'nın yorumu...
Bu hafta salı günü ani ve beklenmedik gelişen olaylar bizleri zorlayabilir! Maddi konularda riskten uzak duralım! Önemli işlerimizi bugüne denk getirmeyelim!
Çarşamba ve Perşembe günleri Venüs Mars ın Neptün’le uyumlu açıları sanatsal işlerde, özel hayatımızda güzel gelişmeleri karşımıza getirebilir! Müzik, tasarım, hayal gücü ön planda olurken İyi niyetli, uzlaşmacı ve yaratıcı olabiliriz!
Cuma günü oluşan Merkür Uranüs dik açısı farklı bakış açılarına ve düşüncelere tepkisel yaklaşımları ortaya çıkarabilir!