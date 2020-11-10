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DÜNYA

Öfkeli Ermeniler hükumet binalarına saldırdı

Öfkeli Ermeniler, başkent Erivan'da hükumet binalarına saldırdı.

Öfkeli Ermeniler, başkent Erivan'da hükumet binalarına saldırdı.

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