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Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

BURSA'da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce tekme tokat döven kişiler, bu anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Yaşlı adamı ‘Kulağını keseriz’ diye tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yaşlı adamın yaşadığı kabus dolu anlar objektife böyle yansıdı...

Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

Akıl almaz olay Bursa’da yaşandı. Bursa'da inşaatlarda ustası olarak çalışan Cengiz B. (54), geçtiğimiz aylarda M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında ‘kaza yapmışsın’ iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü. 

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Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

M.K. ve A.D.U., ortak arkadaşları olan Y.E.K.'den Cengiz B. ile buluşma sağlamalarını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanına çağırdı.

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Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.

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Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettiler

M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. ise o anları cep telefonuyla kaydetti. 

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