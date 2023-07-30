Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular

Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettiler

M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. ise o anları cep telefonuyla kaydetti.