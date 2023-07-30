Ofiste işkence! Yaşlı adamı rehin alıp müzik eşliğinde dövdüler, "Kulağını keseriz" diyerek korkuttular
BURSA'da zorla alıkoydukları yaşlı adamı saatlerce tekme tokat döven kişiler, bu anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Yaşlı adamı ‘Kulağını keseriz’ diye tehdit eden kişiler hakkında 20'şer yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yaşlı adamın yaşadığı kabus dolu anlar objektife böyle yansıdı...
Akıl almaz olay Bursa’da yaşandı. Bursa'da inşaatlarda ustası olarak çalışan Cengiz B. (54), geçtiğimiz aylarda M.K. ve A.D.U.'nun işlettiği firmadan araç kiraladı. Aracı teslim eden Cengiz B. ile M.K. ve A.D.U. arasında ‘kaza yapmışsın’ iddiasıyla çıkan küfürlü tartışma husumete döndü.
M.K. ve A.D.U., ortak arkadaşları olan Y.E.K.'den Cengiz B. ile buluşma sağlamalarını istedi. Y.E.K. ile arkadaşı M.V., iş bahanesiyle Cengiz B.'yi yanına çağırdı.
Kendi ofisinde görüşmek istediğini söyleyen Y.E.K., Cengiz B. ile otomobile doğru yöneldi. Bu sırada ellerinde bıçakla bekleyen M.K. ve A.D.U., Cengiz B.'yi zorla otomobile bindirip, kendi ofislerine götürdü.
Bayılana kadar dövüp cebindeki parayı gasp ettiler
M.K. ve A.D.U., ofislerine getirdikleri Cengiz B.'yi kulağını kesmekle tehdit edip, darp etti. M.K. ve A.D.U, Cengiz B.'nin burnunu ve gözlerini havlu ile kapatıp ağzına su dökerken, M.V. ise o anları cep telefonuyla kaydetti.