Ofisi bastı, tekmeleyip saldırdı! Sadece tek bir şey istedi: Serenay Sarıkaya'ya takıntılı hayran şoku
Saplantılı hayranıyla zor günler geçiren oyuncu Serenay Sarıkaya'ya kabusu yaşatan Tayfur Demirtaş hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Tayfur Demirtaş, 20 Ocak 2022 günü Serenay Sarıkaya’nın otomobilde olduğunu düşünerek aracının önünü kesti.
Ağır küfürler ve tehditler savurarak otomobile saldırdı. Serenay Sarıkaya KADES uygulamasından yardım çağırdı ama saldırgan kaçtı.
Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, otomobili tekmeleyen kişinin geçtiğimiz yıl Serenay Sarıkaya’nın bağlı olduğu Beşiktaş’taki Film danışmanlık şirketini basan 26 yaşındaki Tayfur Demirtaş olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Tayfur Demirtaş sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde gözlem altına alındı.