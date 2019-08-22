Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı

Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı

ABD Alaska'da yaşayan Tyler Ivanoff isimli adam, odun toplamak için gittiği sahilde Soğuk Savaş Dönemi'nden kalma yeşil şişe içinde 1969'da yazılmış bir mesaj buldu.

Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı - Sayfa 1

Tyler Ivanoff, iki çocuğuyla birlikte odun toplamak için sahil kıyısına gittiğinde, içinde bir kağıt olan yeşil bir şişe buldu. Dalgaların getirdiği yeşil şişenin içinde yer alan kağıdın bir mesaj olduğunu düşünen Ivanoff, heyecanla şişeyi açmaya çalıştı. 

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Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı - Sayfa 2

Çeviri için sosyal medyadan yardım istedi

Şişeyi açarken bir tornavidadan yardım alan Ivanoff, notu okuğunda '1969' yazan kısmı görünce gözlerine inanamadı. Rusça ifadeler yer alan kağıttaki metni çevirebilmek için sosyal medyadan yardım isteyen genç adama, bir kullanıcı yardım etti ve mesajı tercüme etti. 

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Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı - Sayfa 3

Mektupta şunlar yazıyordu

İçtenlikle selamlar! Rus Uzak Doğu Filosu ana gemisinden VRXF Sulak'tan bildiriyorum. Şişeyi bulan kişiyi tüm ekibimle selamlıyor ve bize mesaj yazmanızı istiyorum. 

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Odun toplamak için gittiği sahilde buldu! Hayretler içinde kaldı - Sayfa 4

Sağlıklı bir ömürle birlikte, uzun yıllar sürecek mutlu yelkenler diliyoruz. 20 Haziran 1969

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