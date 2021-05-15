'Ödüm kopuyor' deyip Işın Karaca anlattı: Doktorum bir hafta bana konuşmayı yasaklar
48 yaşındaki sanatçı Işın Karaca, katıldığı bir programda yaptığı 'ödüm kopuyor' açıklamasıyla olay oldu.
20 yıldır sahnelerde olan, müziğin kalitesine inanan şarkıcı Işın Karaca, Milliyet Instagram hesabından canlı yayınlanan 'Melis Baştuğ ile Bayram Özel' programına konuk oldu. Karaca programda müzik yaşamı ve hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Urla’da Ramazan Bayramı nasıl geçiyor?
Çok sakin, çok evde, çok biz bize ama bayramı bayram gibi yaşayamıyoruz. Çok şükür sağlıklıyız. Dünyanın gelişimi değişmeye başladı. Teknolojik çağın getirmiş olduğu, kimse yanlış anlamasın insanlarda küçük bir edepsizlik durumu var. Mesela annem gözünün bir ucuyla bakardı ve ben ne demek istediğini anlardım. Şimdiki gençlerde öyle bir durum yok.
İlk albümün ‘Anadilim Aşk’tan günümüze birçok önemli projede yer aldın. Neydi bunca yıl seni bu işin içinde olmaya iten motivasyon?
Çok düşündüğüm bir şey bu. Annem hep ‘Sen hayatın boyunca hiç çalışmadın, sadece çok sevdiğin ve çok âşık olduğun bir şeyi yaptığın için sana para verdiler’ der. Haklı, ben hayatım boyunca hiç başka bir iş yapmayı düşünmedim. Hayatım boyunca kendimi en iyi ifade ettiğim yer sahne. Benim gerçeğim şarkılarımdır o yüzden çok yaşadığım, çok iyi bildiğim içimdeki duyguyu paylaşıyorum.
En son yayımlanan ‘Serçe’ şarkısının yönetmenliğini Korhan Üstün ile üstlendin. Çocukluğunun geçtiği Kleopatra Koyu'nda eski günleri anmak, neler hatırladın?
Ege'nin büyüsü bir başkadır. Bir video için artık çok uğraşmıyoruz teknoloji gelişti. Kameralar artık çoğaldı, altı kamera ile çalışıp çok hızlı çekebiliyoruz. 'Serçe'yi cemrenin suya düştüğü gün çektik. Artık televizyonlarda çok fazla müzik kanalı kalmadı, müzik iyice değersizleşti. Arabalarda CD çalar yok. Ben öyle bir jenerasyondan müzik yaparak geldim ki, benim kasetim bile var. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi çok sinir bozucu.