'Ödüm kopuyor' deyip Işın Karaca anlattı: Doktorum bir hafta bana konuşmayı yasaklar

İlk albümün ‘Anadilim Aşk’tan günümüze birçok önemli projede yer aldın. Neydi bunca yıl seni bu işin içinde olmaya iten motivasyon?

Çok düşündüğüm bir şey bu. Annem hep ‘Sen hayatın boyunca hiç çalışmadın, sadece çok sevdiğin ve çok âşık olduğun bir şeyi yaptığın için sana para verdiler’ der. Haklı, ben hayatım boyunca hiç başka bir iş yapmayı düşünmedim. Hayatım boyunca kendimi en iyi ifade ettiğim yer sahne. Benim gerçeğim şarkılarımdır o yüzden çok yaşadığım, çok iyi bildiğim içimdeki duyguyu paylaşıyorum.