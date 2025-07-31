Ödeme yapmayana haciz gelecek! 500 kata yakın fiyatı artacak

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,

Vergi daireleri,

PTT şubeleri,

Banka şubeleri,

Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.