Ödeme yapmayana haciz gelecek! 500 kata yakın fiyatı artacak
Araç ve ehliyet sahipleri için son gün geldi! MTV ödemeleri ve ehliyet yenileme için bugün itibarıyla son buluyor. MTV ödemesinin ikinci taksitini yatırmayan vatandaşlar gecikme faizi ödeyecek. Yarından itibaren ise ehliyet yenilemenin bedeli 15 lira yerine 7 bin TL olacak. Peki, MTV ödemeleri nereden yapılır? Ehliyet yenileme için hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar...
Bugün Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitinin son ödeme günü.Ocak ve Temmuz ayında yapılan MTV ödemelerinde ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz aralığında yapılıyor. Bugün son ödeme tarihiyken, borcun zamanında ödenmemesi halinde vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilecek.
MTV ödemesini son güne bırakanlar ödemenin nereden yapılacağını merak ediyor. İşte ödeme yapılabilecek noktalar:
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) dijital vergi dairesi üzerinden online olarak,
Vergi daireleri,
PTT şubeleri,
Banka şubeleri,
Bankaların internet şubeleri ve mobil uygulamaları üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Ayrıca yabancı ülkelerdeki banka kartları da ödemelerde kullanılabiliyor.
Bugün ödeme yapmayanlar için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak. Ayrıca, vergi dairesi e-haciz işlemi başlatabilir. Bununla beraber araç muayenesi yaptırmak için de MTV borcunun ödenmiş olması gerekiyor.