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Odatv'nin Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Gözaltı kararının, 'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı' başlıklı haber nedeniyle olduğu iddia edildi.

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Gözaltı kararının; şehit olan MİT mensubu ile ilgili haberimizden dolayı olduğu öğrenildi. Barış Terkoğlu gözaltı kararının ardından Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldü.

Odatv'nin haberine göre, Güvenlik Şubeden verilen bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın sözlü talimatı ile söz konusu haber nedeniyle Terkoğlu hakkında gözaltı kararı uygulandı.

Terkoğlu sabah 9’dan sonra ifadesi alınmak üzere gözaltında tutuluyor. Ayrıca Barış Terkoğlu’nun ifadesi, Emniyet Müdürlüğünde direkt Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tarafından Çağlayan Adliyesi’nde de alınabileceği aktarıldı. Savcılığın sözlü talimatı, "mevcutlu getirilmesi" yönünde olduğu öğrenildi.

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