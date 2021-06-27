Oda TV'den püsküllü yalan! Selçuk Bayraktar dalga geçti

Oda TV'nin bir yalanı daha ortaya çıktı! Tek bir fotoğraf karesine onlarca yalan sığdıran Oda TV'ye Selçuk Bayraktar'dan geldi. İşte bir kez daha yalanı sobelenen Oda TV'nin o kuyruklu yalanı;

Abone ol

Tek bir fotoğrafa onlarca yalanı sığdıran Oda TV bir kez daha yakalandı. Yalanlarına adı sanı belli olmayan hayalet uzmanlarını da şahit tutan Oda TV'ye bu kez tepki Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi.

Caner Taşpınar imzalı köşe yazısını manşetine taşıyan Oda TV, İstanbul'da Kadem Vakfı'na ait Ateşehir Kız Öğrenci Yurdu önünde çekilen bir fotoğrafın üzerinden vakfı silahları saklamakla suçladı.

Fotoğrafları askeri uzmanlara incelettiklerini ve silahların gerçek olduğunu ileri süren Oda TV, haberde silahların iki kişi tarafından kamyonlara yüklendiğini "çevre sakinleri ve öğrencilerin uzun menzilli, ağır silahları görünce şoke olduğunu" ileri sürdü.

İşte köşe yazısındaki bazı detaylar;

- Fotoğraftaki silahlar; G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği

- Fotoğraflar askeri uzmanlara inceletildi ve silahların gerçek olduğu belirtildi.

- Silahların dışında, kutu içinde mühimmatlar var.

İşte Oda TV'nin rezil haberciliği

Oda TV'nin haberine ise tepki gecikmedi. Senarist Halis Cahit Kurutlu, silahların "Mahrem" aldı belgesel projesi için hazırlandığını ve gerçek olmadığını söyledi. Twitter adresinden Oda TV'nin haberine tepki gösteren Kurutlu, şunları söyledi;

"Yaklaşık 2 yıldır çalıştığımız, FETÖ’nün “Mahrem” yapılanmasını, örgütsel şemasını anlatan, Türkiye tarihinde bir ilk olarak itirafçıların yüzü açık röportajları alınan “Mahrem” projesine Temmuz ayında yayınlanınca FETÖ’den büyük tepki bekliyorduk fakat ilk ses oda tv’den geldi."

Selçuk Bayraktar'dan güldüren paylaşım

Oda TV'nin rezilliğine bir tepki de Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, Oda TV'nin haberini ti'ye aldı.