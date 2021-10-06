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ODA TV'den Hadi Özışık'ın market konulu videosuna çirkin algı operasyonu

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İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın Tarım Kredi Kooperatifleri mağazasında satılan ürünlerin fiyatlarıyla ilgili videosunun bir bölümünü alıp gerisini yayınlamayan ODA TV, tepki çekti.

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Market fiyatlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifleri'nin marketinde alışveriş yaptıktan sonra "fiyatlar gayet uygun" dedi, muhalefet partileri tepki gösterdi.

Peki fiyatlar Erdoğan'ın dediği gibi uygun mu? Tartışmalara katılan İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, kendi Youtube kanalında Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer marketlerin fiyatlarını karşılaştırdı. 

"Yarıda kesti" diye çarpıttılar

Özışık'ın vidosunda bir kaç ürünün fiyatı Tarım Kredi'nin ürünleriyle aynı çıktı. Bu bölümü alıp kesen ODA TV internet sitesi, videoyu "Övmek isterken yarıda kesti" başlığıyla servis etti.

24 dakikalık videonun 1 dakikasını alıp yayınlayan ODA TV, öncesini ve sonrasındaki görüntülerde neler konuşulduğundan bahsetmedi. 

Çarpıtma haber, kara propaganda ve algı operasyonlarının merkez üssü olmakla suçlanan ODA TV, bu tartışmada da kendisine yakışanı yaptı.

İşte o videonun tamamı için tıklayın

 

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