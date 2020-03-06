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Oda TV internet sitesi kapatıldı!

Haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabiri Hülya Kılınç hakkında tutuklama kararı verilmesinin ardından Odatv'ye erişim engeli getirildi.

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Libya'da şehit edilen MİT görevlisinin cenazesi üzerinden ifşa edilmesi sonrası başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Haberle ilgili olarak daha önce Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmıştı. 

Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma kapsamında Oda TV'nin internet sitesine BTK tarafından erişim engeli getirildi. 

Karar sonrası Türkiye'den ulaşılamamaya başlandı. 

Karar şöyle; 

"5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 05/03/2020 tarih ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı kararına istinaden bu internet sitesi (odatv.com) hakkında idari tedbir uygulanmaktadır"

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