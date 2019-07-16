"Ocean Choise International" firması için inşa edilen "Calvert" isimli yüzen fabrika denize indi
Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı "Ocean Choise International" firması için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize indi. Törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız" dedi.
Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı "Ocean Choise International" firması için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş töreninde, geminin inşasında emeği geçen tersanenin tüm çalışanlarını ve yatırımcıları kutladı.
Bugün bir gemiyi değil, tabiri caizse yüzer bir fabrikayı denize indirdiklerini belirten Varank, ham maddenin elde edilmesinden paketlenmiş son mamule varıncaya kadar, ürünün tüm aşamalarının bu gemide hayat bulduğunu vurguladı.
Varank, bunun Türk tersaneciliğinin ve gemi mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğuna dikkati çekerek "Tersan, son 10 senede bir çok ilke imza attı. LNG ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısı." ifadelerini kullandı.
Bugün denize indirilen gemideki yerlilik oranının yüzde 55i aştığını anlatan Varank, şöyle konuştu: "Yani yalnızca gemi sanayine değil, sanayimizin diğer alt sektörlerine de hizmet eden bir yapıdan söz ediyoruz. Kullanılan yerli ürün oranı arttıkça, sanayimizin diğer alt sektörleri de buradan besleniyor ve büyüyor. Burada geliştirilen bir teknoloji, başka sektörlere de katkı sağlıyor ve verimlilik artışı olarak ekonomimize geri dönüyor."