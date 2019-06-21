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Öcalan'ın mektubu! Avukatları yeni duyurdu mektuptaki HDP bombası

Öcalan'ın mektubu! Avukatları yeni duyurdu mektuptaki HDP bombası

İSTANBUL seçimlerine 2 gün kala HDP seçmeninin tavrını etkileyecek son dakika açıklamalar arka arkaya geliyor. Abdullah Öcalan'ın mektubu gündeme bomba gibi düşerken, mektubu gizlediği söylenen Asrın Hukuk Bürosu'ndaki avukatları beklenen açıklamayı yaptı.

Seçimler arefesinde tüm hesaplar altüst olmuş durumda. Öcalan ile 8 yıl aradan sonra görüşen Asrın Hukuk Bürosu avukatlarının, İstanbul seçimlerine ilişkin bir mektup aldıkları ve bunu sakladıkları ortaya çıktı. Mektubun varlığı ortaya çıkınca gözler Asrın Hukuk Bürosu'na döndü. 

Beklenen açıklamayı avukatlar Öcalan'ın gizlenen mektubunu ekleyerek duyurdular. Avukatların kamuoyuna verdikleri mektup AA'nın yayınladığı gibi elde yazılmış değil.

HDP seçimlerde tarafsız kalsın

Abdullah Öcalan'ın seçime ilişkin kararını ilettiği mektupta HDP'nin tarafsız kalması gerektiği yazıyor.

İşte Öcalan'ın gizlenen İstanbul seçimi mektubu

Asrın Hukuk Bürosunun açıklaması şöyle:

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, Abdullah Öcalan ile İmrali Adasında bir görüşme yapmıştı. Görüşmeden dönüşünde Abdullah Öcalan'ın mektubunu okuyan Özcan, HDP'ye “23 Haziran seçimlerinde tarafsız kalın” çağrısında bulunduğunu iletmişti.

Anadolu Ajansı da söz konusu el yazması mektubu yayınlamıştı. İşte o mektup:

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