Ocak'ta memur ve emekliye yapılacak zam kendini gösterdi! İşte en düşük maaşlar...

TÜİK açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağı büyük ölçüde kesinleşti. Bu durum memur maaşları ve emekli aylıklarına, beklenenden daha yüksek zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki emekli aylıkları ile memur maaşlarına ocak ayında bugünkü rakamlara göre ne kadar zam yapılacak?, En düşük memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...