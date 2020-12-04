Ocak'ta memur ve emekliye yapılacak zam kendini gösterdi! İşte en düşük maaşlar...
Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamıyla birlikte, 5 aylık dönemde TÜFE yüzde 7.03 olarak gerçekleşti. Aralık enflasyonu yüzde 1 çıkarsa yılbaşında memur enflasyon farkı dahil yüzde 7.1, emekli yüzde 8.1 zam alacak. İşte bugünkü enflasyona göre, en düşük memur ve emekli maaşları...
TÜİK açıkladığı kasım ayı enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmininin tutmayacağı büyük ölçüde kesinleşti. Bu durum memur maaşları ve emekli aylıklarına, beklenenden daha yüksek zam yapılacağı anlamına geliyor. Peki emekli aylıkları ile memur maaşlarına ocak ayında bugünkü rakamlara göre ne kadar zam yapılacak?, En düşük memur ve emekli maaşı ne olacak? İşte tüm ayrıntılar...
Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) memur ve memur emeklilerinin yılbaşında alacağı enflasyon farkı ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin yeni yılda alacağı 6 aylık zammı büyük ölçüde ortaya çıkardı. Kasım ayı itibarıyla temmuzdan bu yana geçen 5 aylık TÜFE artışı yüzde 7.03 oldu.
Memura 7,1, emekliye 8,1 zam
Aralık ayında TÜFE'nin yüzde 1 artması halinde 6 aylık TÜFE yüzde 8.1'e çıkacak. Böylece memur ve memur emeklileri yeni yılda yüzde 3 zamma ilave olarak 4.1 puan da enflasyon farkı alacak, toplam zam oranı da yüzde 7.1'e ulaşacak.
İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 8.1 zam alacak. Aralık TÜFE yüzde 0.5 artarsa memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 6.5'te, işçi emeklilerinin zammı yüzde 7.5'te kalacak.