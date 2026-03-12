BIST 13.261
Ocak ayında Türkiye'ye doğrudan yatırım miktarı belli oldu

Türkiye'ye ocak ayında 716 milyon dolar Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

12 Mart 2026'da paylaşılan güncel resmi verilere göre, 2026 yılının ocak ayında, Türkiye'ye, 716 milyon dolar değerinde UDY girişi oldu.

Güncel verilerle birlikte 2003 yılından itibaren Türkiye'ye gelen UDY girişlerinin toplam değeri ise 289 milyar dolar düzeyine geldi.

Ocak ayında gerçekleşen toplam UDY girişi 716 milyon dolar olarak hesaplanırken bu yatırımların 390 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşti.

Söz konusu ayda toplam UDY'nin 417 milyon doları borçlanma araçları, 163 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Gerçekleşen toplam tutar aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 254 milyon dolar değerinde aşağı yöndeki etkisiyle kaydedildi.

- En fazla yatırım teknik faaliyetler ile toptan ve perakende ticarette

İlgili ayda gerçekleşen 390 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 126 milyon dolarlık yatırım girişi ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, yüzde 32'lik pay aldı.

Toptan ve perakende ticaretin yatırımlardan aldığı pay yüzde 22, finans ve sigorta faaliyetleri ise yüzde 9’luk pay alarak ocak ayı içinde gerçekleşen yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan diğer sektörler oldu.

En fazla uluslararası yatırım Almanya ve Hollanda'dan

2003-2025 dönemi toplamında yatırımların tarihsel olarak yüzde 59'unu gerçekleştiren Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri, bu yılın ilk ayında yüzde 77'lik paya sahip oldu.

Ocakta Avrupa Birliği (AB-27) ülkeleri yüzde 77’lik pay ile Türkiye'ye en çok yatırım yapan bölge oldu. Ocak 2026'da ülkeler özelinde, Almanya yüzde 37 ile en büyük paya sahip olurken, onu yüzde 24 ile Hollanda, yüzde 8 ile Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 5 ile İsveç ve yüzde 4 ile İspanya takip etti.
Muhabir:Mücahit Enes Sevinç

