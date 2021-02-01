Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ve azalan gıda ürünleri açıklandı

Sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile beyaz peynir, yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile sivri biber takip etti. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.