Ocak ayında markette fiyatı en çok artan ve azalan gıda ürünleri açıklandı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), ocak ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 23.65 ile pastörize sütte, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 34.59 ile karnabaharda olduğunu açıkladı.
Sütteki fiyat artışını yüzde 21.66 ile kabak, yüzde 16.77 ile beyaz peynir, yüzde 16.70 ile patlıcan, yüzde 14.52 ile sivri biber takip etti. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.
Fiyatı en fazla artan ürün markette süt, üreticide salatalık
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.
Fiyatı en fazla düşen ürün
Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3.9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3.1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi.
Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.