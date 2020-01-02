Ocak 2020 aylık burç yorumları
Ocak 2020 aylık burç yorumları Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu için hareketli geçecek. Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre ayın en önemli astrolojik olayı 10 Ocak'taki Ay tutulması olacak. İşte Ay tutulması başta olmak üzere Ocak ayında hangi burcu neler bekliyor sorusunun yanıtları.
Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre bu ay tüm burçlar Ay tutulması etkisi altında olacak. Son yıllarda yaptığı isabetli yorumlarla dikkatleri üzerine çeken astroloji Zeynep Turan'ın Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre bu ay Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunu neler bekliyor? 10 Ocak 2020 Ay tutulması hangi burçta gerçekleşecek ve burçları nasıl etkileyecek? Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre Koç burcunun bu ay hisleri güç kazanacak, Boğa burçları için Ocak ayı kararlı, aktif ve hızlı günler getirecek. İkizler Ocak 2020'de geçmişi geride bırakmayı başarırken, Yengeç burçları Ocak 2020'de hayatları için önemli adımlar atacak. Ocak 2020'nin en seçici burcu Aslanlar olurken, Başaklar Ocak 2020'de tarafsız kalması gereken bir aya girmiş olacak. Gelelim Terazi burcuna. Ocak 2020 Terazi burçları için dengelerin değiştiği bir ay olacak. Akrep burcu Ocak 2020'de yeni çevrelere girecek. Yay burcu Ocak 2020 yorumuna göre, sezgilerine güvenecek ve yanılmayacak. 2020'nin en şanslı burcu Oğlaklar ise Ocak 2020'de şaşırtan haberler alacak. Kova burcu Ocak 2020'de hayatına yeni bir yol çizerken, Balıklar Ocak 2020'de güzel haberler alarak ruhlarını şenlendirecekler. İşte astroloji Zeynep Turan'ın Ocak 2020 aylık burç yorumlarının detayları...
Koç Ocak 2020 aylık burç yorumuna göre Koçların hisleri güçleniyor. 2020 yılının açılışını yapan ocak ayında hislerine ve aldığın kararlara sonuna dek sahip çıkacaksın. Son yıllarda çok büyük tecrübelerden geçmiş birisi olarak artık daha sağlam adımlar atmak isteyebilirsin. Hakların, alacakların, ertelediklerin, vazgeçtiklerin, konuşamadıkların konusunda daha titiz davranmaya başlayabilirsin. Risk almaktan ve hayata öncülük etmekten korkmayacak ancak temkinli davranmaktan da geri durmayacaksın. Kalp kırıklıklarının peşini bırakacak, yeni bir yıla girmiş olmanın farkını hissetmeye başlayacaksın. 3 Ocak’ta ateş burcuna geçecek mücadele gezegeni aynı zamanda senin de yönetici gezegenin olan Mars, deyim yerindeyse seni sarıp sarmalayacak. Bir süredir görüşmediğin arkadaşlarınla bir araya gelmek için buluşma organize edebilirsin. Sosyalleşeceğin günlerde yeni insanlarla tanışabilir, sosyal ilişkilerini güçlendirebilirsin. 4. ve 10. Evini etkisi altına alacak olan Ay Tutulması, 10 Ocak’ta su burcunda gerçekleşecek. Kariyerin yılın başından itibaren gündemin olacak. Tabii ki yalnızca bu kadarıyla kalmayacak. Bir süredir çekişmeli olduğun kişilerle de yüzleşmeler yaşayacaksın. Sosyal medyaya daha fazla zaman ayırabilirsin. Diğer yandan, bu ay sosyal medyada bazı arkadaşlarının paylaşımları seni şaşırtabilir ve düşündürebilir. Gönlünü aşka kapatmış bir Koç burcuysan, aşk konusunda kendine haksızlık ettiğini anlayabilirsin. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarını, güvensizlikleri bir kenara bırakma kararı alabilirsin. Boşanma sürecinde olan bir Koç burcuysan, eşinle belli başlı konularda anlaşmakta zorlanabilirsin. İlişkisi yeni biten bir Koç burcuysan, eski sevgilinin sana ulaşmaya çalıştığını öğrenebilirsin. 24 Ocak tarihini şimdiden ajandana not almanızı tavsiye ederim. Hava burcunda gerçekleşecek Yeniay sadece duygularını değil önceliklerini de hızla değiştirmeye başlayacak. 16 Ocak’ta Merkür’ün burç değiştirmesiyle de bu sürece girmiş ve birtakım kararlar da almış olacaksın. Şimdi artık her detayı daha net bir şekilde fark etme zamanı! Ancak Yeniay’ın sana getirileri olduğu kadar götürüleri de olacak. Bunu aklından hiç çıkarma! Yakın çevren, varsa kardeşlerin, arkadaşların hakkında gizli kalan gerçekleri öğrenebilirsin. Evlilik hazırlığı içinde olan bir Koç burcuysan ve bir de üzerine 1984-1998 yılları arasında doğduysan, unutma senin Neptün’ün Oğlak. Bu anlamda bu ayki tutulma yüzünden aileler arasında çekişmeler yaşayabilirsin. 1989-1996 yılları arasında doğduysan, senin de Uranüs’ün Oğlak burcunda. Tutulma, hiç aklında olmayan birinden hoşlanacağını işaret ediyor. Sağlığına karşı daha korumacı davranman gereken günlerden geçeceksin. Soğuk havalar kronik rahatsızlıklarını tetiklerken, cildinde kuruluk, döküntü gibi bazı cilt problemleri yaşayabilirsin. Diğer yandan hâlihazırda kış gelmişken düzenli cilt bakımı yaptırmak isteyebilirsin. Hayatına düzen ve denge getirme isteğin seni daha aktif kılarken, kendini daha güçlü hissedeceksin.
Boğa burcu Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre, Boğaları kararlı, aktif, hızlı günler bekliyor. Hayatının belki de en yapıcı, en iyimser olduğu dönemi başlıyor. Dünyaya daha farklı bir pencereden bakacağın bir yıla giriş yapıyorsun. 2019 yılında kader senin için yeniden yazılmıştı. Şimdi kendini her anlamda hazır hissedeceğin koskoca yeni bir yıl başlıyor. Ocak ayının ilk desteği kaygılarını bertaraf etmekle başlayacak. Artık daha net ve kendinden emin bir Boğa burcu sergileyeceksin. Zodyak’ın toprak elementli sabit burcu olarak, 2020 yılı senin için değişimi, dönüşümü temsil ediyor. Ne istediğini bilen tarafını da sabitleyeceksin. Yılın ilk tutulması, öncü su burcunda meydana gelecek. Ay tutulması 10 Ocak’ta meydana gelip sana 2019 yılının Temmuz ayında yaşadıklarını hatırlatırken, bir zamanlar el olanları kapına getirecek. Katılacağın davetlerde, çıkacağın seyahatlerde tarzlarıyla, konuşmalarıyla ve hayata bakış açılarıyla oldukça farklı kişilerle tanışabilirsin. Bu tanışmalar bazı konularda biraz geleneksel düşündüğünü fark etmene neden olabilir. Olumsuz fikirlerinden kurtulacak, kendini eleştirdiğin konularda barışçıl olacaksın. Burcunda geri giden Uranüs, 15 Ağustos’a kadar sana rehber olacak. Yaklaşık 6,5 ay boyunca jenerasyon gezegeni geri gidecek. Kişisel olarak esneklik, değişim, sakinlik kazanmanı sağlarken yeteneklerini de besleyecek bir döngü başlıyor. Yeme içme düzeninde büyük değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsin. Bazı gıdalardan uzak durman gereken alerjik reaksiyonların söz konusu olabilir. Bir süredir diyet yapıyorsan, hedeflediğin kiloya ulaşmak ve daha fit bir görünüm kazanmak için spora başlayabilirsin. İlişkin yoksa ancak kalbin biri için atıyorsa, bu ay duygularının karşılık bulmasını arzulayacaksın. Gönlüne söz geçiremeyerek, duygularını açık edebilirsin. İlişkisini yakın tarihte sonlandırmış bir Boğa burcuysan, eski sevgiline dair duyacakların seni şaşırtacak derecede olacak. Evli bir Boğa burcuysan, eşinin ailesine dair geçmişte yaşanan konuları öğrenebilirsin. Gök kubbede ardı ardına yaşanan kavuşumlar bu ay dikkat çekici olacak. Toprak endeksli Satürn- Plüton kavuşumu dünyayı değiştirirken, 10. Evinde etkili olacak. Ya kariyerinle ilgili tarih yazacaksın ya da yıkıp yeniden başlayacaksın. Aile şirketin varsa, para odaklı kişiler bazı bölünmelere sebebiyet verebilir. Şirketinin kalıcı ve sürdürülebilir olması senin için önemli olacak. Eğitim için yurtdışında olan Boğa burçları yılın en mükemmel fırsatını yakalayabilir. Boğa burçlarını bol bol iş ve eğitimden kaynaklı yolculuklar bekliyor. Bu seyahatlerde kültürel birikimlerin yükselecek. İlgi duyduğun alanlara karşı araştırmacı yanın gelişebilir. Gastronomi, tıp, mühendislik, tasarım, dijital gibi başlıklarda yurtdışı deneyimin artabilir. Tüm bunlarla birlikte Ocak ayı yapmak istediklerini belirli bir temele oturtacağın bir ay olacak. Önünde hiçbir engel kalsın istemeyeceksin. İçinde ukde kalan konuları hayata geçirmeye çalışman seni daha kararlı bir yapıya büründürebilir. Bu ay küçük fırsatları elinin tersiyle itmemeni de tavsiye ediyor gök kubbe. Çünkü bazen küçük kapılar büyük kapılara açılır mesajı veriyor olacak.
İkizler burcu Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre İkizler bu ay geçmişi geçmişte bırakmayı başaracak. Değişimin büyük kararların ardından geldiğini bilen biri olarak rutinlerinden kurtulmaya başlayabilirsin. Sosyal ilişkilerin güç kazanırken, sevmenin ve sevilmenin sana çok iyi geldiğini fark edebilirsin. Kendinden emin tavrın ve özgüvenin ise oldukça dikkat çekecek. Öyle ki etrafındaki bazı kişilerin seni kıskanan gözlerle izlediklerine tanıklık edebilirsin. 2020 yılının senin için öyle büyük planları var ki şu anki durumuna baki kalmayacaksın. Doğruların değişirken, çıkarlarını her zamankinden daha çok düşüneceksin. Merakını ve coşkunu arttıracak tutulma ayına hoş geldin. 2020 yılı duygularını değiştirecek, ruhunu yenileyecek ve dolu dolu günler senin için akacak. Bu yılın sana kazandıracağı çok şey var. Hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaşadığın hayal kırıklıklarını, üzüntüleri daha fazla dert edinmemeye çalışacaksın. Bu noktada duygularını anlatma konusunda da oldukça açık davranabilirsin. Seni üzen ya da rahatsız eden durumları rahatça karşındaki kişilere dile getirebileceksin. Hayatı akışına bırakıp, hayatın sana sunacağı sürprizlere, olanaklara kapılarını açacaksın. İşin özünde yaşama daha olumlu düşüncelerle yaklaşmak, güzelliklere odaklanmak isteyeceksin. Mars, 3 Ocak’ta 7. Evinde etkili olacak. Mücadele etme konusunda geri tuttuğun her ne varsa gündeminde olacağını vurguluyor. Bir süredir ilişkinin üzerinde kara bulutlar dolanıyorsa, sevgilinle daha kararlı ve açık konuşmalar yapabilirsin. Evli İkizler burçları maddi konularda yaşanan sıkıntıları, eşlerinin desteğiyle beraber atlatacaklar. Son 5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsan, çalıştığın iş yeri ile ilgili değişimler yaşanacak. İlişkisi olmayan İkizler burçları için hareketli günler başlayabilir. Seninle hemen her konuda uyum sağlayacak, kalbini fethedecek kişiye şans verebilirsin. Ay tutulması güven evinde etkili olacak. Ekonomik koşulların, gelir kaynakların, miras ve yeteneklerin öne çıkacak. Reklam, editörlük gibi alanlarda çalışıyorsan, yaratıcı ve vizyonu yüksek düşüncelerinden faydalanmak isteyenler olabilir. Bir süredir birikim yapan bir İkizler burcuysan, birikimlerini yatırıma çevirmek için araştırmalar yapabilirsin. Bu süreçte bir uzman görüşünden destek alman avantaj sağlayabilir. 10 Ocak’tan 27 Ocak’a kadar toprak burcunda jenerasyon gezegeni, hızlı hareket eden gezegenler ile kavuşum yapacak. Parasal anlamda bitirmeye çalıştığın çözümler, önüne gelecek. Eğer son yıllarda başka bir alanda çalışmak istiyorsan, fırsatları bu sıralar değerlendirebilirsin. Bir anda kendini global bir markanın iş birliğinde bulabilirsin. Ocak ayının her anı yeni gündemler oluştururken, disiplinli tarafınızı korumaya alacaksın. Daha açık sözlü bir yapıya bürünürken, hedeflerini büyüteceksin. Büyük hedefler büyük azimleri de beraberinde getirir. Ancak kalbine, kendine olan inancın seni daha da güçlü kılacak. Ocak ayında ne kadar sosyalleşirsen sosyalleş, sadece kendine zaman ayırmak istediğin anlar da olacak. Diğer yandan sevdiklerin için ayrıca çaba harcayabilirsin. Bu ay doğum günü olan bir yakının varsa, yapacağın sürpriz, alacağın hediye onu çok mutlu edecek. Sevgini çekinmeden etrafına yansıtabileceksin. Tabii ki bu durum ilgi görmek isteyen tarafını daha da yükseltebilir.