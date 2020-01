Ocak 2020 aylık burç yorumları

İkizler burcu Ocak 2020 aylık burç yorumlarına göre İkizler bu ay geçmişi geçmişte bırakmayı başaracak. Değişimin büyük kararların ardından geldiğini bilen biri olarak rutinlerinden kurtulmaya başlayabilirsin. Sosyal ilişkilerin güç kazanırken, sevmenin ve sevilmenin sana çok iyi geldiğini fark edebilirsin. Kendinden emin tavrın ve özgüvenin ise oldukça dikkat çekecek. Öyle ki etrafındaki bazı kişilerin seni kıskanan gözlerle izlediklerine tanıklık edebilirsin. 2020 yılının senin için öyle büyük planları var ki şu anki durumuna baki kalmayacaksın. Doğruların değişirken, çıkarlarını her zamankinden daha çok düşüneceksin. Merakını ve coşkunu arttıracak tutulma ayına hoş geldin. 2020 yılı duygularını değiştirecek, ruhunu yenileyecek ve dolu dolu günler senin için akacak. Bu yılın sana kazandıracağı çok şey var. Hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaşadığın hayal kırıklıklarını, üzüntüleri daha fazla dert edinmemeye çalışacaksın. Bu noktada duygularını anlatma konusunda da oldukça açık davranabilirsin. Seni üzen ya da rahatsız eden durumları rahatça karşındaki kişilere dile getirebileceksin. Hayatı akışına bırakıp, hayatın sana sunacağı sürprizlere, olanaklara kapılarını açacaksın. İşin özünde yaşama daha olumlu düşüncelerle yaklaşmak, güzelliklere odaklanmak isteyeceksin. Mars, 3 Ocak’ta 7. Evinde etkili olacak. Mücadele etme konusunda geri tuttuğun her ne varsa gündeminde olacağını vurguluyor. Bir süredir ilişkinin üzerinde kara bulutlar dolanıyorsa, sevgilinle daha kararlı ve açık konuşmalar yapabilirsin. Evli İkizler burçları maddi konularda yaşanan sıkıntıları, eşlerinin desteğiyle beraber atlatacaklar. Son 5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorsan, çalıştığın iş yeri ile ilgili değişimler yaşanacak. İlişkisi olmayan İkizler burçları için hareketli günler başlayabilir. Seninle hemen her konuda uyum sağlayacak, kalbini fethedecek kişiye şans verebilirsin. Ay tutulması güven evinde etkili olacak. Ekonomik koşulların, gelir kaynakların, miras ve yeteneklerin öne çıkacak. Reklam, editörlük gibi alanlarda çalışıyorsan, yaratıcı ve vizyonu yüksek düşüncelerinden faydalanmak isteyenler olabilir. Bir süredir birikim yapan bir İkizler burcuysan, birikimlerini yatırıma çevirmek için araştırmalar yapabilirsin. Bu süreçte bir uzman görüşünden destek alman avantaj sağlayabilir. 10 Ocak’tan 27 Ocak’a kadar toprak burcunda jenerasyon gezegeni, hızlı hareket eden gezegenler ile kavuşum yapacak. Parasal anlamda bitirmeye çalıştığın çözümler, önüne gelecek. Eğer son yıllarda başka bir alanda çalışmak istiyorsan, fırsatları bu sıralar değerlendirebilirsin. Bir anda kendini global bir markanın iş birliğinde bulabilirsin. Ocak ayının her anı yeni gündemler oluştururken, disiplinli tarafınızı korumaya alacaksın. Daha açık sözlü bir yapıya bürünürken, hedeflerini büyüteceksin. Büyük hedefler büyük azimleri de beraberinde getirir. Ancak kalbine, kendine olan inancın seni daha da güçlü kılacak. Ocak ayında ne kadar sosyalleşirsen sosyalleş, sadece kendine zaman ayırmak istediğin anlar da olacak. Diğer yandan sevdiklerin için ayrıca çaba harcayabilirsin. Bu ay doğum günü olan bir yakının varsa, yapacağın sürpriz, alacağın hediye onu çok mutlu edecek. Sevgini çekinmeden etrafına yansıtabileceksin. Tabii ki bu durum ilgi görmek isteyen tarafını daha da yükseltebilir.