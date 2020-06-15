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Obradovic Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geliyor

Zeljko Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceği belli oluyor. Sırp başantrenör, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli yönetimle görüşecek.

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Pandemi sürecini Sırbistan'da geçiren Zeljko Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek üzere Pazartesi günü İstanbul'a geliyor.

Basketfaul'un haberine göre, geçmiş yıllara göre daha düşük bir rakam önerilecek olan Obradovic'le yeniden anlaşmaya varılması bekleniyor.

Tecrübeli başantrenör,  gelecek sezona dair önceliğinin sarı-lacivertli ekibin başında kalmak olduğunu açıklamıştı.

7 yılda sayısız kupa
Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

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